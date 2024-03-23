Сборная Псковской области по ММА привезла медали с чемпионата и первенства СЗФО

Сборная команда Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) успешно выступила на всероссийских соревнованиях - чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации ММА Псковской области, соревнования проходили с 21 по 25 марта в городе Луга Ленинградской области.
Фото здесь и далее: Федерация ММА Псковской области
В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов различных возрастных категорий из всех регионов Северо-Запада. По итогам трех дней соревнований команда Псковской области заняла 1 место в категории 12-13 лет, 3 место в категории 16-17 лет, 2 место в категории 18-20 лет, 2 место в категории мужчины 18 лет и старше.
Личные результаты:
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
18-20 лет
Мужчины 18 лет и старше
«Поздравляем команду с фееричным выступлением на этих соревнованиях!» - добавили в федерации.