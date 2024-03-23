Спорт

Сборная Псковской области по ММА привезла медали с чемпионата и первенства СЗФО

Сборная команда Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) успешно выступила на всероссийских соревнованиях - чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации ММА Псковской области, соревнования проходили с 21 по 25 марта в городе Луга Ленинградской области.

Фото здесь и далее: Федерация ММА Псковской области

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов различных возрастных категорий из всех регионов Северо-Запада. По итогам трех дней соревнований команда Псковской области заняла 1 место в категории 12-13 лет, 3 место в категории 16-17 лет, 2 место в категории 18-20 лет, 2 место в категории мужчины 18 лет и старше.

Личные результаты:

12-13 лет

1 место — Никита Мосолов (Великие Луки), Глеб Сохинов (Великие Луки), Тимур Назаров (Пыталово),

3 место — Артем Ершов (Великие Луки), Макар Вержбицкий (Великие Луки), Кирил Фокин (Великие Луки), Прохор Алексеев (Псков).

14-15 лет

3 место — Григорий Федосеев (Великие Луки), Матвей Мурашов (Великие Луки).

16-17 лет

1 место — Варвара Васильева (Великие Луки), Артем Стрелков (Великие Луки), Руслан Саидов (Псков),

2 место — Даниил Максимов (Великие Луки).

18-20 лет

1 место — Валентина Тоечкина (Псков),

2 место — Регина Рюй (Великие Луки), Кирилл Щелкунов (Великие Луки), Максим Ширинов (Великие Луки),

3 место — Данила Никулин (Великие Луки), Давид Хажекян (Великие Луки), Андрей Краюшкин (Великие Луки), Артем Филиппов (Великие Луки).

Мужчины 18 лет и старше

1 место — Иван Веретенников (Великие Луки),

2 место — Илья Степанов (Великие Луки), Эрик Худинян (Псков),

3 место — Максим Тарасов (Псков).

«Поздравляем команду с фееричным выступлением на этих соревнованиях!» - добавили в федерации.