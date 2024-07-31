Спорт

Челлендж «50 тысяч Sit-up» начал директор псковского «Супер фитнеса»

Челлендж «50 тысяч Sit-Up» начал директор псковского «Супер фитнеса» Георгий Пономарев. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Георгий Пономарев / «ВКонтакте»

«Скорее садитесь на пол и начинайте делать Sit-up - упражнение на пресс. Этот сумасшедший челлендж мы затеяли, потому что проиграли внутриклубные соревнования», – рассказал Георгий Пономарев.

Цель челленджа - 50 тысяч повторений упражнения. Для участия необходимо прислать фото или видео под постом, и упражнения будут включены в челлендж.

«Это вам не баран чихнул! Потребуется ваша поддержка, а не просто лайк. Важен каждый повтор», – отметил Георгий Пономарев.