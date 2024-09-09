Спорт

Основные причины неудач при покорении вершины перечислил псковский альпинист

Альпинист Сергей Карпушкин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Железные люди», что основные причины неудач при восхождении на гору — недостаток опыта, неверная оценка собственных возможностей и сложности маршрута.

Многие люди считают, что восхождение на гору — относительно легкая задача, если они регулярно бегают на длинные дистанции. Однако они не учитывают, что в горах условия совершенно другие: разреженный воздух, низкие температуры, крутые склоны.

«Я просто из опыта уже знаю. Если человек не имеет опыта восхождений, он может не понимать, что прошел только половину пути и ему еще предстоит тяжелая работа. И он сдается», - говорит альпинист.

По словам спортсмена, опыт в горах приобретается постепенно. Каждый поход или восхождение дает новые знания и навыки.

«В 2022 году я не взошел на Пик Ленина. Это был неудачный опыт, но он дал мне очень многое. Когда я в этом году шел, многие вещи для меня были уже ясны и понятны. Я все делал с осознанием, приспосабливался к ситуации», - рассказывает Сергей Карпушкин.

Вместе с опытом для успешного восхождения необходима и сильная мотивация. Человек должен быть готов к трудностям и невзгодам.

«Мне было наверху уже очень сложно, не доходя до вершины метров 200, мне было уже физически тяжело идти, - вспоминает Сергей Карпушкин. - Я боялся, что не успею зайти на вершину до двух часов. Я просто оставил рюкзак в приметном месте, и такой тактический прием позволил мне ускориться».

По словам альпиниста, сильная мотивация помогла ему преодолеть трудности и достичь вершин.