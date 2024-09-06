Общество

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо Интернету»

Прием работ на участие 10-м Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2024» продлится до 24 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В настоящее время заявки на участие в конкурсе подали представители 70 регионов России.

Конкурс, организованный Социальным фондом России и ПАО «Ростелеком», проводится в онлайн-формате среди пенсионеров и граждан старшего возраста (50+), освоивших компьютерную грамотность. Оператор по организации конкурса в регионах - Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.

Все работы, а также номинации и правила участия в конкурсе размещенная сайте: azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс».

В этом году в конкурсе введена специальная номинация для тех, кто обучает компьютерной грамотности старшее поколение.

В декабре 2024 года конкурсная комиссия объявит призеров конкурса и состоится награждение победителей.

Конкурс проводится в рамках решения государственных задач по повышению качества жизни граждан старшего возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» президентского нацпроекта «Демография» и задач по обеспечению доступности информационных технологий и государственных социальных IT-сервисов для граждан старшего поколения.

Напомним, что СФР и ПАО «Ростелеком» являются разработчиками бесплатной адаптированной программы обучения пенсионеров компьютерной грамотности «Азбука Интернета». Ежегодно проходит обновление материалов базового курса программы в соответствии с государственными задачами цифровизации населения.