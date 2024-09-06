Началась рассылка налоговых уведомлений в Псковской области

В Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по региону.
Гражданам, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства необходимо уплатить исчисленные налоги в срок не позднее 2 декабря 2024 года.
Напомним, уведомления направляются одним из способов:
Также налоговое уведомление можно получить лично в любом налоговом органе или в многофункциональном центре оказания государственных услуг (МФЦ) в течение пяти дней с даты подачи заявления.
УФНС напоминает, начиная с 2023 года, изменился порядок уплаты всех налогов. Теперь уплата имущественных налогов производится не отдельными платежными документами по каждому налогу, а Единым налоговым платежом (ЕНП).
Важно понимать, что при наличии на 2 декабря 2024 года не исполненной обязанности по уплате любых налогов с истекшим сроком уплаты, средства из ЕНП в первую очередь будут направлены в счет погашения долга. Поэтому, даже если уплата имущественных налогов на основании уведомления будет произведена в полной сумме, может образоваться задолженность по их уплате, пояснили в ведомстве.