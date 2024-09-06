Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Как создать ТОС
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Легкий пар: чуткая штука
карта отдыха и туризма
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
заработать на Пушкине
Первая ягода
Кружки и секции для детей
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Аграрий с джойстиком в руках
 
 
 
ещё Экономика 06.09.2024 15:380 «Дневной дозор»: Как завершается сельхозсезон для псковских аграриев? 09.09.2024 15:190 Началась рассылка налоговых уведомлений в Псковской области 09.09.2024 13:240 Псковская область заняла 61 место среди регионов РФ по обстановке на рынке труда 08.09.2024 12:050 Исследование показало, на что откладывают деньги россияне 08.09.2024 09:000 РФ вошла в двадцатку стран мира по доступности мяса 07.09.2024 14:041 В России нарастили выпуск портвейна
 
 
 
Самое популярное 06.09.2024 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик 03.09.2024 12:571 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители 05.09.2024 13:245 Фотофакт: Пешеходный мост через реку Пскову обретает окончательный вид 02.09.2024 18:530 Стала известна степень опьянения женщины, врезавшейся в автобус на площади Ленина 08.09.2024 15:444 Поликлиника отказала псковичу в медицинской помощи, потому что он уже «умер»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Началась рассылка налоговых уведомлений в Псковской области

09.09.2024 15:19|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по региону. 

Гражданам, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства необходимо уплатить исчисленные налоги в срок не позднее 2 декабря 2024 года.

Напомним, уведомления направляются одним из способов:

  • через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России;
  • заказным письмом по месту регистрации налогоплательщика по месту жительства;
  • через личный кабинет, размещенный на портале Госуслуг, при условии направления налогоплательщиком в налоговый орган согласия на получение налогового уведомления из личного кабинета этого портала.

Также налоговое уведомление можно получить лично в любом налоговом органе или в многофункциональном центре оказания государственных услуг (МФЦ) в течение пяти дней с даты подачи заявления.

УФНС напоминает, начиная с 2023 года, изменился порядок уплаты всех налогов. Теперь уплата имущественных налогов производится не отдельными платежными документами по каждому налогу, а Единым налоговым платежом (ЕНП).

«В настоящее время вступило в силу изменение в НК РФ, - говорит начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова, - в соответствии с которым налоговое уведомление не направляется, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей».

Важно понимать, что при наличии на 2 декабря 2024 года не исполненной обязанности по уплате любых налогов с истекшим сроком уплаты, средства из ЕНП в первую очередь будут направлены в счет погашения долга. Поэтому, даже если уплата имущественных налогов на основании уведомления будет произведена в полной сумме, может образоваться задолженность по их уплате, пояснили в ведомстве. 

Теги: #налог на недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?
В опросе приняло участие 5 человек
09.09.2024, 15:190 Началась рассылка налоговых уведомлений в Псковской области 09.09.2024, 15:060 Готовность к отопительному сезону в Псковской области составляет более 70% 09.09.2024, 14:590 В Одессе умер актер из фильма «Место встречи изменить нельзя» 09.09.2024, 14:591 При восхождении на гору важны мотивация и цель — псковский альпинист 
09.09.2024, 14:471 Арбитражный суд обязал УФАС провести повторную проверку в отношении ООО «СпецТрансКом» 09.09.2024, 14:400 Мужчина в панаме и клетчатой кофте пропал в Опочке 09.09.2024, 14:360 До +27 градусов без осадков прогнозируют Псковской области 10 сентября 09.09.2024, 14:300 Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП с пострадавшим малолетним ребенком в Псковском районе
09.09.2024, 14:120 Найден пропавший в Псковском районе подросток в серой толстовке 09.09.2024, 14:110 Бастрыкин поставил на контроль обеспечение жильем сироты с ребенком в Великих Луках 09.09.2024, 14:080 Высокая пожарная опасность ожидается с 10 сентября в Псковской области 09.09.2024, 14:000 Подросток в серой толстовке в очередной раз пропал в Псковском районе
09.09.2024, 13:580 Фотофакт: Мост через реку Великую продолжают возводить на Северном обходе Пскова 09.09.2024, 13:550 Четверо взрослых и ребенок госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе 09.09.2024, 13:510 К началу отопительного сезона в Пскове готовы менее 50% учреждений культуры  09.09.2024, 13:350 Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила почти 35% 
09.09.2024, 13:280 Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова 09.09.2024, 13:240 Псковская область заняла 61 место среди регионов РФ по обстановке на рынке труда 09.09.2024, 13:160 Скончался псковский архитектор Георгий Лодягин 09.09.2024, 13:111 Выборы прошли без нарушений — Игорь Сопов
09.09.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2024, время вакцинации и моцарелла вместо электробусов 09.09.2024, 13:010 На образовательный форум «Ладога» отправились 24 участника от Псковской области 09.09.2024, 12:572 Кандидаты от шести партий получили депутатские мандаты в Псковской области 09.09.2024, 12:540 Холдинг Т1 примет участие в Kazan Digital Week
09.09.2024, 12:510 Депутатский корпус «Единой России» по итогам Единого дня голосования обновится на 87% 09.09.2024, 12:440 Размеры госпошлины при подаче заявлений в суд существенно выросли в России 09.09.2024, 12:380 «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2024, время вакцинации и моцарелла вместо электробусов 09.09.2024, 12:380 Яндекс Такси внедрил сервис «Этикетка» от билайн бизнес для поддержки HR-процессов
09.09.2024, 12:351 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Аварийность на дорогах Пскова 09.09.2024, 12:291 В РФ распространилась тяжелая форма клещевого энцефалита  09.09.2024, 12:240 Голый мужчина шокировал жителей Великих Лук 09.09.2024, 12:170 Умер известный историк Павел Рахшмир
09.09.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с альпинистом, который несколько раз восходил на Эльбрус 09.09.2024, 11:490 В Пскове водитель сбил велосипедиста и уехал с места ДТП 09.09.2024, 11:360 Т1 Интеграция перевела 50% сотрудников ВТБ на российские решения по виртуализации 09.09.2024, 11:250 Фестиваль печеного картофеля пройдет в нацпарке «Себежский»
09.09.2024, 11:150 Схему размещения рекламных конструкций разработали в Усвятском районе по требованию УФАС 09.09.2024, 11:100 Мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Гдовском районе 09.09.2024, 11:065 Кандидаты от «Единой России» набрали большинство во всех 13 кампаниях в Псковской области 09.09.2024, 10:550 «ГорДозор»: Аварийность на дорогах Пскова
09.09.2024, 10:420 В Пскове сбитую микроавтобусом девушку отпустили домой из медучреждения 09.09.2024, 10:410 Военные и члены их семей будут получать компенсацию за использование личного автомобиля 09.09.2024, 10:330 Альпинист Сергей Карпушкин станет гостем программы «Железные люди» 09.09.2024, 10:290 Вход в Псковский музей-заповедник ограничен 9 сентября
09.09.2024, 10:200 Росгвардия отмечает 106-летие образования военно-политических органов 09.09.2024, 10:120 Из пяти кандидатов «Партии пенсионеров» выбрали четырех — Михаил Иванов о результатах выборов 09.09.2024, 10:070 Начался ремонт тротуара на улице Народной в Пскове 09.09.2024, 10:030 В отделении Сбера в Пскове оформили первую ипотеку на строительство дома с открытием эскроу-счёта
09.09.2024, 09:512 Псковский губернатор поздравил Андрея Турчака с победой на выборах главы Республики Алтай 09.09.2024, 09:460 Ключи от новых автомобилей получили пятеро псковичей, пострадавших на производстве 09.09.2024, 09:431 Гоша Куценко задолжал налоговой около 300 тысяч рублей 09.09.2024, 09:342 Анна Дмитриева: Работать в команде «Единой России» очень здорово
09.09.2024, 09:300 Звездное небо запечатлели над Крыпецким монастырем 09.09.2024, 09:281 Гдовский район должен измениться и начать новую жизнь — Иван Мешков  09.09.2024, 09:240 Александр Котов: Кандидаты от Единой России» победили во всех одномандатных округах 09.09.2024, 09:150 Нефтегазовая отрасль стала самой высокооплачиваемой в РФ в I полугодии
09.09.2024, 09:100 Александр Козловский: «Единая Россия» победила, показав хороший результат 09.09.2024, 09:000 Единоборства стали самыми популярными видами спорта у детей в РФ - исследование 09.09.2024, 08:401 Специалисты изучили рак толстой кишки на молекулярном уровне 09.09.2024, 08:200 Мужчины перечислили наименее привлекательные женские хобби - опрос
09.09.2024, 08:000 Наличие эрозий может вызвать повышенную чувствительность зубов, заявила стоматолог 09.09.2024, 07:401 Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз 09.09.2024, 07:242 Петр Алексеенко: Народ голосовал «ногами» 09.09.2024, 07:200 Пенсии в 2025 году проиндексируют по новым правилам дважды
09.09.2024, 07:000 Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о выявлении ортонайровируса в Китае 09.09.2024, 00:462 Стали известны предварительные итоги досрочных выборов главы Гдовского района 08.09.2024, 23:353 «Михайловский бастион»-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.09.2024, 23:331 Детский духовой оркестр имени Александра Роора продолжил традицию выступлений на фестивале «Михайловский бастион»
08.09.2024, 23:270 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 9 сентября 08.09.2024, 23:230 Каждый делает свой выбор сам — Анна Дмитриева о явке на выборы 08.09.2024, 23:110 Сближение Марса и звездного скопления на предрассветном небе запечатлел пскович 08.09.2024, 23:062 «Хорошо отработали»: Антон Минаков оценил работу избирательной комиссии
08.09.2024, 22:572 Андрей Турчак избран главой Алтая 08.09.2024, 22:530 Артур Гайдук о выборах в Гдове: Такого прессинга никогда не было 08.09.2024, 22:460 Иван Мешков: Залог победы на выборах — работа с избирателями 08.09.2024, 22:390 Игорь Романов: Явка была низкой
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru