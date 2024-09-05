ЖКХ

Торцевую стену дома в псковской Черехе утепляет «Новый квартал»

В многоквартирном доме №145 на улице ДОС в деревне Черёха Псковского района продолжаются работы по утеплению торцевой стены в рамках реализации региональной программы капитального ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управляющей компании «Новый квартал».

Фотографии: «Новый квартал»

«Рабочие ремонтируют межпанельные швы, кроме того, предусмотрены обшивка и утепление, которое будет произведено за счет собранных дополнительных средств собственников. Для чего всё это нужно? Как известно, наиболее холодными в МКД являются угловые и торцевые квартиры», – рассказали в «Новом квартале».

Благодаря своевременному устранению трещин в швах и дополнительному утеплению помещения, расположенные с торцевой стороны, не будут промерзать, в углах не появится плесень, пояснили специалисты.

«Люди получат комфортные условия для проживания. А ещё это экономия на отоплении, так как теплопотери снижаются до минимума», - рассказали в «управляйке» и напомнили, что ранее в указанной многоэтажке была произведена замена окон в подъездах, вместо обветшалых деревянных конструкций на лестничных клетках установлены современные пластиковые стеклопакеты.

«В доме всегда должно светло, тепло, сухо и уютно!» – добавили в управляющей компании.