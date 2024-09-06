Общество

Высокая пожарная опасность ожидается с 10 сентября в Псковской области

Высокая пожарная опасность ожидается на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: ГУ МЧС РФ Псковской области

«С 10 сентября местами, с 13 сентября на большей части территории Псковской области ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс по региональной шкале», - говорится в сообщении.

Напомним, в случае возникновения пожара необходимо звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.