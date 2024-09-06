Общество

В России запустят единую онлайн-платформу по обучению школьников IT

Единую онлайн-платформу для дополнительного обучения школьников и студентов языкам программирования, работе с большими данными и использованию искусственного интеллекта (ИИ) запустят в России, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на Kazan Digital Week.

«Мы продолжим программу дополнительного обучения школьников современным языкам программирования и робототехники, студентам будем дальше давать возможность получить дополнительную вторую специальность, связанную с IT. Для школьников и студентов совместно с нашими биг-техами создадим единую платформу, которая в онлайне позволит им получать необходимые навыки программирования, большие данные и использование технологий ИИ», - сказал Шадаев.

Он отметил, что без притока новых профессиональных разработчиков и инженеров будет очень сложно набрать необходимый темп развития.

Министр напомнил, что для студентов IT-специальностей есть три дополнительные программы, которые позволяют повысить качество обучения, пишет РИА Новости.

«Первая программа предусматривает обязательное включение IT-компаний в процесс обучения студентов по IT-специальностям. Это позволит поднять качество обучения в вузах. Вторая программа предусматривает дополнительную углубленную подготовку специалистов международного класса, которые будут двигать технологическое развитие. Третья будет связана с подготовкой инженеров будущего», - рассказал Шадаев.