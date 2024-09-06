Экономика

Илон Маск может стать первым в истории долларовым триллионером

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может стать первым в мире долларовым триллионером к 2027 году, пишет The Guardian со ссылкой на аналитический центр Informa Connect Academy.

«Такой вывод аналитиков о владельце производителя электрокаров Tesla, частной космической компании SpaceX и социальной сети Х исходит из того, что в состояние Маска росло в среднем на 110 процентов в год», — сообщают эксперты.

По данным Forbes на сентябрь, состояние американского бизнесмена оценивается примерно в 241 миллиард долларов США.

После Илона Маска триллионерами могут стать индийский бизнесмен Гаутам Адани и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг, пишет РИА Новости.