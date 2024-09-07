Спорт

При восхождении на гору важны мотивация и цель — псковский альпинист

Альпинист Сергей Карпушкин считает, что судить людей, которые бросают восхождение на гору, не дойдя до конца, не стоит. По его мнению, критично оценивать стоит только себя. В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Железные люди» он дал советы спортсменам, которые планируют покорить вершину.

«Нужно строго судить себя, - подчеркнул альпинист. - А за что судить других людей? У них, наверное, есть свои причины, почему они так поступают».

По словам гостя студии, причины отказа от восхождения на вершину могут быть разными: от проблем со здоровьем до неблагоприятных погодных условий.

«Может, у него кровь закапала из носа, и он повернул. Может, он знает свое здоровье лучше. Может, он поступает правильно», - говорит Сергей Карпушкин.

Спортсмен отмечает, что в горах очень важно объективно оценивать ситуацию и свои возможности.

«Я не осуждаю, но я знаю, что если ты идешь и у тебя, грубо говоря, сердце выскакивает из груди, как в песне поется, и во рту кровавый привкус, это не значит ничего, это просто надо идти дальше», - поделился Сергей Карпушкин.

Вместе с тем, по словам альпиниста, жалеть себя и бросать восхождение без объективных причин нельзя.

«Конечно, не стоит себя доводить до того, что ты упадешь лицом в снег и будешь лежать. Но жалеть себя нельзя, нужно двигаться, пока есть возможность», - говорит альпинист.

По мнению эксперта, для успешного восхождения на гору необходима сильная мотивация.

«Когда ты тренируешься, готовишься к чему-то, очень важны мотивация и цель. Я всегда, когда тренируюсь, вижу новую вершину, и путь на нее начинается не в день, когда ты сел в самолет и полетел туда, а за год», - делится Сергей Карпушкин.

Альпинист советует людям, которые планируют восхождение на гору, найти свою мотивацию и поставить перед собой четкую цель.

«Когда ты уже начал путь и двигаешься к вершине - это мотивирует. Я бы людям посоветовал найти мотивацию. Хотя бы поспорить с друзьями», - заключил Сергей Карпушкин.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.