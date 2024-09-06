Общество

Форум «Волонтёрство через всю жизнь» проведут в Печорском округе

Форум «Волонтёрство через всю жизнь» пройдет в Печорском муниципальном округе на базе центра «Истоки». К участию в форуме приглашены руководители муниципальных центров добровольчества, «Добро.центров», координаторы добровольческого сопровождения, а так же волонтеры Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Ресурсном центре добровольчества Псковской области.

С 20 по 22 сентября добровольцы региона будут обмениваться опытом, повышать свои навыки и знания в сфере волонтерства. Участников ждут лекции федеральных спикеров, мастер-классы, нетворкинги, квесты, экскурсии и совместные добрые дела.

«Форум – одно из главных событий 2024 года в сфере развития и поддержки добровольчества нашего региона» - отметили организаторы. 100 представителей молодёжи Псковской области пройдут конкурсный отбор. Регистрация доступна по ссылке

Стать участниками смогут волонтеры в возрасте с 16 до 35 лет и координаторы добровольческой деятельности без возрастных ограничений. Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.