ЖКХ

Готовность к отопительному сезону в Псковской области составляет более 70%

Общая готовность региональных объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона составляет более 70%, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании профильной комиссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии пресс-службы правительства Псковской области

Глава региона уточнил, что Палкинский район полностью готов к отопительному сезону. Высокий темп подготовки показывают Бежаницкий муниципальный округ и Островский район. Михаил Ведерников поблагодарил глав и муниципальные команды за ответственный поход к работе.

Руководство всех муниципалитетов губернатор призвал предельно внимательно отнестись к вопросам подготовки к отопительному сезону и не затягивать с организационными вопросами, поскольку, по предварительным прогнозам синоптиков, в этом году похолодание в регион придет после 20 сентября.

«Мы должны быть готовы начать подачу тепла и раньше, если среднесуточная температура начнет падать. Времени остается не так много. Нужно убедиться, что все мероприятия по подготовке к отопительному сезону будут проведены качественно и в срок», — отметил Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил главам районов и муниципальных округов об ответственности за мероприятия по подготовке к отопительному сезону и добавил, что по ключевым вопросам правительство области всегда готово оказать муниципалитетам поддержку. Так, в этом году плюсом к муниципальным средствам на мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону региональные власти выделили 150 млн рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась практически в 2 раза. Еще 200 млн рублей районы получили на разработку проектно-сметной документации для дальнейшей реконструкции и ремонта крупных объектов. Из них порядка 100 млн рублей направлено на объекты ЖКХ .

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Врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева в свою очередь обратила внимание участников совещания на сроки получения паспортов готовности потребителей тепловой энергии — до 15 сентября. Пока необходимые документы подготовили только власти Великолукского и Порховского районов.

Кроме того, Ксения Григорьева проинформировала о создании в регионе группировки сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и транспортной инфраструктуры. К работе готовы почти 100 аварийно-восстановительных бригад численностью около 460 человек.

О контрольных мероприятиях по оценке готовности теплоснабжающих организаций рассказал и. о. заместителя руководителя управления Ростехнадзора по Псковской области Алексей Мещеряков. На сегодняшний день уже проверено 32 предприятия.

В рамках заседания были заслушаны доклады отдельных муниципальных образований. В районах завершается формирование запасов топлива и подготовка предприятий к работе в отопительный период.