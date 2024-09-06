Экономика

Поступления в бюджет от НДФЛ подскочили на треть

Доходы консолидированного бюджета (в него входят федеральный и региональные) от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились на треть — до 2,6 трлн за пять месяцев 2024-го года. Это наибольший рост за всё время ведения статистики с 2017 года, следует из наиболее свежей статистики Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

Рост НДФЛ за пять месяцев 2024-го — наиболее быстрый по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет (ФНС ведет статистику с 2017 года). Самый близкий к этому значению показатель был в 2021-м году. Тогда доходы бюджета от НДФЛ поднялись на 18% (по сравнению с пандемийным 2020-м) до 1,7 трлн рублей.

Положительная динамика поступлений складывается как за счет роста фонда заработной платы, так и за счет увеличения объёма выплат дивидендов, премиальных выплат и изменения порядка уплаты НДФЛ, пояснили «Известиям» в пресс-службе ФНС, пишут «Известия». С 2024 года все юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП) должны платить этот сбор за работников два раза в месяц.

«Рост поступлений по НДФЛ связан с увеличением налоговой базы, а также особенностями поступлений в начале 2023 года», — сказали в Минфине. Там добавили: «По итогам года в части федерального бюджета поступления ожидаются в рамках целевых параметров».

В итоге в первые пять месяцев 2024-го года самая крупная доля доходов консолидированного бюджета пришлась на НДПИ (32%). За ним следуют НДС и налог на прибыль (по 19%). На НДФЛ приходится лишь 15% поступлений в казну. Оставшиеся 15% — другие сборы, например, имущественные.

Рост поступлений от НДФЛ обеспечивает стабильность бюджетных процессов, что важно для решения социальных задач, считает эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов. Это вид поступлений защищает от шоков в отдельных отраслях экономики, например, в нефтегазовой отрасли.