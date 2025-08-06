Спорт

Силовой экстрим объединяет – президент областной спортивной федерации

Силовым экстримом занимаются приверженцы разных видов спорта. Об этом сообщил президент Федерации силового экстрима Псковской области Антон Ковалев в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Силовым экстримом занимаются спортсмены других силовых видов спорта, которые либо достигли потолка, либо хотят разнообразия, потому что без базы в силовых видах спорта окунуться в силовой экстрим очень сложно. Если речь идет о соревнованиях, то нужна база», - отметил Антон Ковалев.

Он рассказал, что в прошлом году проходил чемпионат Псковской области, на котором выступали и спортсмены из тяжелой атлетики, и из пауэрлифтинга, и из кроссфита. Все они показали хорошие результаты.

«В этом и прелесть силового экстрима – он объединяет. Каждый из спортсменов хорош по-своему», - добавил президент Федерации силового экстрима Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Пскове пройдут чемпионат и первенство области по силовому экстриму.