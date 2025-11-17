Спорт

Массовое катание в честь Всемирного Дня студентов состоялось в ПсковГУ

Возможность отметить Международный день студентов активно и с пользой получили студенты Псковского государственного университета 17 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

Профком студентов ПсковГУ организовал и провел бесплатное массовое катание на льду в Ледовом дворце, собравшее десятки студентов.

Мероприятие началось в 19:00. В 19:30 двери Ледового дворца открылись для тех, кто был готов продемонстрировать свои навыки фигурного катания, просто получить удовольствие от движения или научиться стоять на коньках.

Бесплатный выход на лед стал приятным бонусом, позволяющим студентам насладиться активным отдыхом без лишних затрат.