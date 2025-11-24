Спорт

Экс-гендиректору ФК «Псков» грозит до 6 лет лишения свободы

Прокурор города Пскова утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора футбольного клуба «Псков» Владимира Бабинина, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

Ему инкриминируется совершение двух тяжких преступлений в сфере экономики: часть 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), часть 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Санкции статей предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, уголовное дело в отношении Владимира Бабинина было возбуждено сотрудниками УМВД по материалам прокурорской проверки. До этого Счетная палата региона выявила в деятельности футбольного клуба финансовые нарушения, в том числе выплату директором премий самому себе в размере почти полмиллиона рублей в нарушение установленного порядка.