Туризм

Платите как хотите: вход в Псковский кремль как унижение

Около двух месяцев прошло с тех пор, как Псковский объединенный музей-заповедник ввел плату за право проведения экскурсий в Кремль или, как это чаще называют в повседневности, плату за вход. Изначально инициатива руководства музея вызвала неоднозначную реакцию в сплоченном сообществе местных экскурсоводов. Возникли вопросы и у региональной ФАС. Тем не менее - плату продолжают брать. В начале этой недели экскурсоводы инициировали встречу с представителями музея и комитета по туризму Псковской области, чтобы наконец-то сказать о своем видении ситуации.

Как прошла встреча, каким видят Псковский Кремль туристы сегодня и что нас ждет в высоком сезоне, который начнется очень скоро, - ответами на эти вопросы с нами поделились представители турбизнеса.

Кремлевские деньги

Напомним, с 1 декабря прошлого года музей-заповедник ввел плату за право проведения экскурсий на территории Псковского кремля экскурсоводами, не являющимися сотрудниками музея. В зависимости от количества человек в группе сумма разнится от 200 до 1000 рублей. Право проведения экскурсии оплачивается при входе в Псковский кремль в башне Святых ворот администратору по контролю экскурсионного потока, который выдает кассовый чек и опознавательный знак (разовую нагрудную наклейку) для внемузейных экскурсоводов. При обнаружении неофициальной экскурсии музей имеет право прекратить ее проведение.

Экскурсоводы говорили о том, что введение данной системы было, как минимум, непродуманным. Они согласны с тем, что за вход в Кремль надо взимать плату - так делается на многих музейных объектах, за примерами далеко ходить не надо - именно так, внося определенную сумму, мы заходим на территорию Изборской крепости. Но обычная практика - взимание подушной оплаты, с учетом льготных категорий граждан: с детей, студентов и пенсионеров берут ощутимо меньше, чем с обычных посетителей (для сравнения, в Изборске: 20, 50 и 100 рублей соответственно).

Если в случае с Изборском мы говорим о посильных суммах, то с ценниками на экскурсионные права в Псковском кремле все сложно. Считаем: за часовую экскурсию гид получает в среднем 300 рублей. Зачастую он работает с небольшими группами туристов-индивидуалов, которые семьями или дружескими компаниями на автомобиле приезжают в наш город. Группы эти попадают в диапазон платы 200 рублей. Получается, экскурсовод на выходе имеет всего 100 рублей? Есть ли смысл в такой работе?

Разъяснений требует и ситуация с оплатой прав на экскурсии для паломнических групп. Точнее, неоплатой. По логике, туристы, желающие попасть на территорию Кремля, должны оплачивать вход вне зависимости от вероисповедания. Тем не менее, для православных паломников делаются некие исключения, несмотря на то, что приезжают они в Псков, как и все прочие туристы, - оплачивая экскурсионный пакет. Разница - лишь в содержательной составляющей.

Экскурсоводы подчеркивают: они не против платы, но с другой формулировкой - не за право проведения экскурсий, а за вход на территорию Кремля. Кстати, в советское время посетителям это стоило 5 копеек. Что касается туристических групп, то в те годы отчисления делали турфирмы, а не экскурсоводы. Велся сложный учет, благодаря которому было известно, сколько туристов вошло, пришло и ушло.

По словам псковского экскурсовода Екатерины Оттенберг, туристы уже вовсю интересуются, а что это за право такое - «на проведение экскурсий» - и почему за него должны платить они? Получается неловкая, даже в какой-то степени унизительная для экскурсовода ситуация, когда он вынужден искать объяснения для хитро выделанного псковского турбизнеса.

«Я считаю, что получила это право, когда меня аттестовали по этой теме, я же аттестованный экскурсовод, не просто так с улицы пришла и повела группу, - поясняет Екатерина Оттенберг. - Мне это право дали на курсах, допустив к проведению экскурсий».

Своя точка зрения - у экскурсовода, известного псковского общественника Юрия Стрекаловского.

«Я уверен, что это бредовая идея - билеты в Кремль, - говорит он. - У музея могут быть там какие-то объекты: они могут музеефицировать башни и продавать билеты туда, могут продавать в Приказные палаты. Но сам Кремль нельзя изолировать, там люди просто гуляют. По правилам группа начинается от 2 человек. Вот мы с вами сейчас пойдем гулять - два псковича, в хорошую погоду, и по дороге будем разговаривать. И все, к нам могут возникнуть вопросы. Я скажу: «Лен, вот здесь, посмотрите», - и после этого я уже нарушитель каких-то правил».

С «черного» входа

После декабрьских нововведений в Кремль мы теперь попадаем не с привычного входа, а, так сказать, с «непарадного» - со стороны Рыбницкой башни. По мнению псковского экскурсоводческого сообщества, это крайне неудобно для организации турпотока. Да и просто противоречит требованиям соблюдения комфортной среды для маломобильных граждан.

Ближе к летнему сезону мы можем ощутить на себе все «прелести» решения руководства музея: рядом со Святыми воротами будут скапливаться не только туристические группы, ожидающие, пока экскурсовод оплатит свое право, но и псковичи, ожидающие прихода автобусов №11 и №1. Тихо ли будет?

Самое грустное и тревожное, что вход через центральные железные ворота, который еще в позапрошлом веке был обустроен для удобства гостей, теперь работает только на выход. Но со стороны Рыбницкой башни туристы и псковичи попадают на гравийную тропу, переходящую в два лестничных подъема по три ступени каждый. Они и в хорошую погоду становятся препятствием для мам с колясками, пожилых людей и инвалидов, а в наши зимы с постоянными перепадами температур они становятся сомнительным аттракционом.

Проблему вроде попытались решить: маломобильным посетителям разрешили входить на территорию Кремля через традиционный вход, со стороны Приказных палат. Однако там теперь открыта лишь узенькая калитка, тяжелая и неудобная, к тому же с перемычкой внизу. Представьте, как пробирается через это отверстие инвалидная коляска.

«Мы недавно наблюдали, как четверо человек пытались протиснуть через калитку инвалида, - рассказывали экскурсоводы одного из псковских агентств. - Один держал ворота, другой принимал коляску с одной стороны, двое с другой поднимали. Это очень унизительно и неудобно. Раз мы не можем сейчас сделать все правильно для них, значит, надо максимально упростить их вход на объект. Может быть, временно открыть ворота или зафиксировать открытой калитку, убрать порожек». Кассу можно поставить и на этом входе (в Изборске ведь обустроены киоски на вход с трех сторон).

Между тем, широкие ворота открываются для проезда машин. Причем, не священнослужителей, а сотрудников сувенирных лавок, расположенных в Кремле. Группы, идущие по захабу, вынуждены в буквально смысле «распластываться» по крепостной стене, чтобы пропустить машины. В Новгороде эта картина просто невозможна, отмечают экскурсоводы.

Ставился вопрос и о том, почему вход со стороны Нижних решеток закрывается в 18.00. По словам Юрия Стрекаловского, ответа на него у администрации музея не было. «Там люди гуляют, - объясняет Юрий. - Вот мне хочется зайти в Кремль - и что? Этого не делали, пока там не появился музей. Ведь это абсурд: с одной стороны закрыли, но с другой-то открыто».

Все по фен-шую

О том, что территория Кремля нуждается в комплексном благоустройстве, говорят уже не один десяток лет. И справедливости ради надо отметить, что в последние годы попытки «причесать» запущенную площадку делались: установлены скамейки, кое-где - урны, обустроена лестниц, ведущая на крепостную стену, смотровая площадка.

Но асфальтирования как не было - так и нет, многие дорожки после дождей приходится обходить по грязным «народным тропам».

Туристы, испытывая радость при виде мощеной булыжником мостовой, тем не менее предпочитают идти по газону. К лестнице, кстати, ведущей на стену, также приходится добираться по грязному месиву. В холода дорожки почему-то не посыпаются песком и ледяными пустынями встречают гостей.

Оборудовали новый вход, через башню - вроде все аутентично, торжественно. Однако заходишь - взгляд находит указатель «Приказные палаты», а по указателю - мусорные контейнеры. Туристам смешно, а экскурсоводам обидно и досадно.

Недоумевают экскурсоводы и относительно того, почему с крепостной стены исчезла информационная табличка о том, что Псковский Кремль является памятником архитектуры IX-XIX веков. Теперь на этом месте почему-то красуется надпись «Серебряное ожерелье России».

«При чем здесь наш Кремль? - спрашивают специалисты. - Это маршрут, связывающий множество локаций, одна из которых - псковская крепость».

«Наши предложения продиктованы не нашими капризами, - говорит Екатерина Оттерман. - Я пройду через любые ворота. Мы начали возмущаться, потому что возмущаются наши гости и высказывают все нам».

Сейчас, до начала активного туристического сезона, экскурсоводы просят Псковский музей-заповедник обратить внимание на неудобства, которые возникают в обслуживании самого дорогого, что есть у них и города, - туристов.

Елена Никитина