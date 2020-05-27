Туризм

С 15 июня в Псковской области могут открыться гостиницы и отели

С 15 июня в Псковской области могут открыться гостиницы, отели и базы отдыха. Об этом сегодня, 27 мая, в ходе оперштаба по сохранению устойчивого развития экономики региона сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«По моему поручению состоялась встреча с представителями туротрасли, мы обсуждали их готовность к работе и поняли, что основная проблема - это отсутствие конкретных рекомендаций по работе от федерального Роспотребнадзора. Мы направили запрос, к концу этой недели рекомендации должны быть опубликованы», - рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что работа будет возможна только при условии отсутствия экстаординарных ситуаций. Об открытии санаториев, со слов Михаила Ведерникова, речи пока не идет.



«Базы отдыха могут начать работу уже с этих выходных, но они должны работать как обсерваторы, со строгим соблюдением всех мер безопасности. Первые 15 дней люди должны будут жить как в обсерваторе - не должны ни с кем общаться и взаимодействовать. Если кто-то готов приступить к такой работе с этих выходных, то обращайтесь в профильный комитет», - пояснил губернатор.