Туризм

Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца года

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристского кешбэка всем гражданам до конца 2021 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля, передает РИА Новости.

«Правительству РФ обеспечить... продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года... Срок – 15 мая 2021 года», - написано в тексте поручения.

Отмечается, что при этом в период летних каникул нужно предусмотреть возмещение гражданам, купившим путевки в санатории, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей, а также «возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта финалистам и победителям олимпиад, конкурсов... волонтерских... и творческих инициатив, в том числе проводимых автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей"».