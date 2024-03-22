Туризм

Четвероногие нелегалы: особенности путешествий с животными

Многие хозяева предпочитают путешествовать вместе с питомцами. Но если поездка по России, особенно на личном транспорте, не доставляет особых хлопот, то отпуск за рубежом требует долгой и тщательной подготовки. В частности, речь идёт о внушительном списке документов, без которых животное попросту не выпустят из страны или не разрешат ввозить обратно.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие требования следует соблюдать при транспортировке домашних кошек и собак через границу, какие нарушения чаще всего допускают владельцы, и чем это может обернуться.

Без прививок и осмотров

В марте несколько домашних питомцев не смогли пересечь границу в Псковской области. Ветеринарный контроль не прошли кошка из Латвии и две собаки из Литвы, в ветеринарных паспортах которых отсутствовали сведения о вакцинации. По аналогичной причине завершилось на Псковской земле путешествие собаки, перемещавшейся из Финляндии в Москву.

Такие новости регулярно публикует Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора. Чуть ли не каждый месяц в пунктах пропуска разворачивают кошек и собак, которых не могут выпустить или впустить в Россию из-за проблем с документами.

По данным управления, через границу в Псковской области животных вывозят в государства ЕС: Германию, Болгарию, Бельгию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, Финляндию, Францию, Эстонию, Венгрию, а также в третьи страны - Грецию, Сербию, Швейцарию, Аргентину, Вьетнам, Ирландию, Израиль, Кипр, Канаду, Турцию, Таиланд, Эквадор, Японию, также в Молдову, Грузию и Таджикистан.

На территорию РФ ввозят домашних питомцев из Литвы, Эстонии, Германии, Испании, Италии, Латвии, Финляндии, Франции, Сербии, Швейцарии, Молдовы и прочих стран.

Самые распространённые нарушения при ввозе - отсутствие вакцинации против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, парвовирусной и аденовирусной инфекций и лептоспироза. В Россельхознадзоре подчеркнули, что данные прививки требуется проводить не позднее чем за 20 дней до отправки. Также нередко отсутствуют микрочипы и данные о клиническом осмотре питомца, который требуется организовать в течение 14 дней перед путешествием. При вывозе хозяева допускают аналогичные нарушения, а также «забывают» оформить ветеринарный сертификат для ЕС.

«При выявлении нарушений при ввозе домашних питомцев из стран ЕС, должностным лицом Управления оформляется декларация о возврате груза, если выявлены нарушения при ввозе животных из третьих стан, оформляется акт о возврате груза. Данные документы с указанием причины возврата вручаются владельцу животного и должностному лицу таможенного органа под роспись. Все домашние животные при их ввозе или вывозе с таможенной территории ЕАЭС подлежат декларированию в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации их владельцев. Контроль соблюдения режима в пункте пропуска осуществляется таможенным органом», - добавили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы. В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1«О ветеринарии», организации и граждане обязаны обеспечивать своих подопечных кормами и водой, безопасными для их здоровья и окружающей среды, соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям и нормам.

Усы, хвост и гора документов

Для удобства владельцев, которые намерены отправиться путешествовать со своим любимцем за рубеж, Россельхознадзор разработал специальный онлайн-сервис. С его помощью можно заранее получить всю необходимую информацию о прививках и обработках, ветеринарных сопроводительных документах, а также подать предварительную заявку на оформление ветсертификата с целью сокращения времени контрольных процедур в пунктах пропуска. На портале представлен исчерпывающий перечень бумаг, необходимых для отбытия с питомцем в ту или иную страну и возвращения в Россию.

Опытные владельцы, регулярно путешествующие с животными, знают о существующих правилах, которые периодически корректируются, стараются их не нарушать и вовремя оформлять документы на своих подопечных. В частности, речь идёт о заводчиках, которые ранее активно продавали щенков за границу, ездили на выставки.

«Первое, что необходимо учитывать: правильная и полная вакцинация. Она должна проводиться вакцинами, которые признает страна, в которую ты едешь. Также необходимо учитывать транзитные страны. Требования примерно одинаковые, но есть свои нюансы, поэтому необходимо ознакомиться с ними задолго до поездки», - поделилась опытом владелица многопородного питомника собак Ольга Гайдамакина, которая неоднократно возила своих подопечных за рубеж.

Она констатировала, что питомец должен быть обработан от эндо- и эктопаразитов, привит от бешенства и чипирован. Что касается последнего - для собственного спокойствия лучше убедиться, что чип отображается правильно и реагирует на любые виды сканера. Некоторые виды оборудования плохо считывают сигнал, поэтому нужно чётко знать, где расположено подкожное устройство, чтобы указать на это место инспектору.

«В идеале надо сделать тест на титры антител к бешенству. Требуют не везде, но ситуация меняется каждый день. Анализ дорогой, делается долго. Ветеринарный паспорт должен быть заполнен предельно аккуратно, на английском языке. Даты чёткие, не допускающие разночтений. Паспорт еврообразца. С паспортом и питомцем необходимо посетить станцию по борьбе с болезнями животных и получить ветсвидетельство. Потом вместе с питомцем и полученной справкой едешь в Россельхознадзор, и там тебе оформляют либо ветсертификат Таможенного союза, либо Евросертификат. Форма документа зависит от страны назначения», - описала заводчица этапы подготовки к выездам за рубеж, которые сама проходила несколько лет назад.

Фото из личного архива Ольги Гайдамакиной

Она никогда не рисковала с документами и оформляла их должным образом, поэтому во время прохождения границы особых трудностей не возникало. Однако процесс мог затягиваться на несколько часов из-за занятости ветеринарных инспекторов.

Владелица питомника также обратила внимание, что при пересечении границы животных декларируют. «Это имущество, и надо быть готовым к заполнению бумаг. Помогать заполнять никто не будет, и лучше заранее изучить всю информацию», - рекомендовала Ольга Гайдамакина. Кроме того, четвероногий должен быть контактным и адекватным — если при досмотре пёс не даст считать чип, его могут развернуть домой без долгих разговоров.

В пути подопечному нужно обеспечить максимальный уровень безопасности: использовать переноски, клетки, ремни для удержания в транспорте. Порой животные сбегают по недосмотру хозяев - достаточно часто мелькают объявления о том, что при прохождении границы утеряна кошка или собака.

В дорогу следует взять необходимый запас воды, еды, влажные салфетки и пакеты для утилизации отходов жизнедеятельности животного. В тёплое время года необходимо учитывать температуру в автомобиле и выбирать транспорт с кондиционером.

Поездка — это стресс

Директор псковской ветеринарной клиники «Бетховен», врач-ветеринар Светлана Смирнова дала похожие рекомендации. У любимца обязательно должен быть доступ к воде, а вот от еды лучше отказаться, особенно, если он плохо переносит дорогу. Стоит прихватить одноразовые пеленки и влажные салфетки для поддержания гигиены.

«Путешествия на личном автотранспорте обычно переносятся легче, так как многие животные привыкли к поездкам по городу, на дачу. А железнодорожный и авиатранспорт - это в любом случае стресс», - заметила ветеринар. Поэтому за несколько дней до отъезда питомцу можно начать давать успокаивающие препараты, которые имеют накопительный эффект. При этом, по словам специалиста, желательно использовать препараты растительного происхождения, а не те, которые тормозят центральную нервную систему. Дело в том, что перелет и перепады давления все переносят по-разному, и как отреагирует организм, предположить сложно.

Ветеринарный врач общей практики Екатерина Дубик также считает необходимым посоветоваться со специалистом о подборе успокоительных и противорвотных препаратов, если такие требуются. Кроме того, важно проконтролировать надежность амуниции или переноски для животного, чтобы все затворы, карабины, ремешки были надежны и не сломались по дороге.

«Следует обеспечить животному максимальный комфорт за счет удобных шлеек или переносок по размеру. Познакомить с новой шлейкой или переноской заранее. Не расслабляться и всегда помнить о том, что безопасность вашего питомца - это, в первую очередь, ваша ответственность», - обратилась специалист к владельцам.

Светлана Смирнова добавила, что все документы для прохождения границы должны быть в порядке, стоит отказаться от «липовых» справок и соблюдать установленные правила перевозки. Важно заранее готовится к поездке и изучить требования страны-экспортёра, перевозчика и государства, которое вы планируете посетить с питомцем. «Например, европейские страны принимают только с импортными прививками, а у нас с ними сейчас перебои. Мы объясняем людям, что могут не выпустить, потому что наши российские вакцины Евросоюз не принимает», - поделилась ветеринар.

Помимо этого, некоторые страны требуют результаты анализов на бешенство, а при их отсутствии могут отправить на карантин.

По наблюдениям врача, люди, которые перевозят животных не первый раз, знают обо всех этих нюансах и соблюдают требования. Но на границе порой встречаются хвостатые «нелегалы», которых разворачивают в обратном направлении вместе с хозяином. Фиксировались и случаи, когда владельцы оставляли своих подопечных в пунктах пропуска.

Так, пару лет назад псковские волонтёры ездили забирать с границы собак и кошек, которых не пропустили в Россию из-за отсутствия документов. Хозяева бросили своих подопечных прямо на обочине. «Несколько такс было, кошки. Им открывали переноски и выпускали, животные разбредались по дороге, убегали в лес», - рассказала специалист и добавила, что большинство людей всё же ответственно относятся к своим питомцам и пристраивают в добрые руки при невозможности уехать вместе с ними за границу.

Оставить под присмотром

Если же речь идёт о кратковременном отъезде, питомца вполне можно оставить у родственников или в специальном пункте передержке за определённую плату. Одно из таких мест - гостиница для домашних животных «Верный друг», расположенная неподалёку от Пскова. Там готовы принять кошек, собак мелких, средних и неагрессивных пород, а также других некрупных животных (грызунов, птиц, черепах) и даже предоставить услуги зоотакси, если это необходимо.

Хозяйка зоогостиницы Оксана Старостина рассказала, что с хозяевами потенциальных постояльцев сначала проводится анкетирование и обстоятельный разговор. Важны все нюансы - пол, порода, возраст, стерилизован питомец или нет, есть ли у него хронические заболевания и прочее. Для заселения потребуется ветеринарный паспорт и наличие прививок, либо, в некоторых случаях, справка от ветеринара о состоянии здоровья. В сезон желательна обработка от клещей.

«Мы очень тщательно обсуждаем все вопросы по передержке и очень просим хозяев быть честными, рассказывать о тех или иных особенностях своего питомца, чтобы не было сюрпризов и проблем. Предпочтение отдаем привитым, стерилизованным животным, живущим только дома. Находящимся на свободном выгуле отказываем, как и животным с какими-то специфичными проблемами, с которыми мы, скорее всего, не сможем справиться. Но всё индивидуально, с каждым хозяином разговариваем отдельно», - уточнила Оксана Старостина.

Перед заселением хозяин может приехать и посмотреть, в каких условиях будет проживать его любимец. Для кошек и собак в зоогостинице предусмотрены отдельные помещения с вольерным содержанием, где есть все необходимое для комфорта постояльцев. Но лучше всё-таки привезти и «частичку своего дома» - любимую игрушку, лежанку или когтеточку. Также следует снабдить питомца кормом.

«Практически все животные быстро адаптируются на новом месте при условии, что у него будет свое индивидуальное пространство. Адаптация обычно проходит в течение 1-3 дней, но если вы знаете, что ваше животное сильно стрессует при перевозке, тогда можно проконсультироваться с ветеринарами и за несколько дней попробовать подавать успокоительные капельки. Обязательно любить своего зверя и пообещать ему, что вы за ним вернётесь», - озвучила рекомендации хозяйка зоогостиницы, которая работает круглый год и готова рассмотреть различные сроки передержки.

Озаботиться вопросом, где оставить животное, лучше заранее, так как весной и летом спрос на передержку домашних питомцев ажиотажный. Псковская зооняня Юлия Счастливая, которая принимает постояльцев в своей квартире, подтвердила, что её услуги популярны в любое время года. Но в период отпусков желающих гораздо больше, а предложение ограничено.

Юлия Счастливая берет на передержку кошек и собак некрупных пород, готова рассмотреть и других животных, в том числе экзотических. Требования у зооняни строгие — питомец не должен проявлять агрессию к людям и себе подобным, быть здоровым, не портить вещи. Желательно наличие прививок, иначе в передержке могут отказать. То же касается нестерилизованных четвероногих.

При себе постоялец должен иметь лоток, хороший наполнитель, корм, миски. При желании можно оставить игрушки, лежанки и другие любимые предметы зверя. Зооняня обеспечит кормление, выгул, расчесывание шерсти и прочие услуги, зависящие от пожеланий владельца. Также она может организовать уход за кошками и собаками на территории их проживания, но в зависимости от микрорайона.

Для многих владельцев животные — это члены семьи, отдыхать в разлуке крайне сложно. Совместные поездки, в том числе за границу, требуют тщательной подготовки, но ответственные хозяева знают: их труды окупятся удовольствием для всех участников хорошо продуманного путешествия. А если всё же такой «семейный» отдых и возня с документами не для вас, стоит подыскать человека, который присмотрит за вашим любимцем на время отъезда. В настоящее время найти зоогостиницу или передержку не составит труда.

Ульяна Лаблюк