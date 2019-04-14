Происшествия

В Псковскую область пытались незаконно ввезти полторы тонны запчастей к детским коляскам

На посту многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Псковской таможни, в деревне Бурачки Себежского района, на российско-латвийской границе, выявлено нарушение таможенных правил. Через МАПП пытались провезти более полутора тонн запчастей к детским коляскам. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в самом ведомстве.

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Так, в грузовом отделении транспортного средства международной перевозки, перемещающего товар из Латвии в адрес российской организации, должностные лица таможенного органа в результате таможенного досмотра установили, что наряду с товаром, заявленным в товаросопроводительных документах, перемещается и товар, сведения о котором отсутствуют в предъявленных таможенному органу документах. Более полутора тонн запасных частей детских колясок, произведенных в Китае, заняли еще 94 грузовых места.

В отношении латвийской фирмы перевозчика по факту сообщения таможенному органу недостоверных сведений о наименовании, количестве грузовых мест и весе брутто товара при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза возбуждено дело об административном правонарушении, за которое предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 16.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.