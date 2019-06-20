Происшествия

Запрещающие выезд из РФ решения сотрудников таможенного поста в Печорском районе не соответствовали требованиям закона

Псковская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения должностными лицами таможенного поста в Печорском районе - многостороннего автомобильного пункт пропуска Псковской таможни «Шумилкино» - требований федерального законодательства о порядке осуществления таможенного контроля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что решение должностных лиц таможенного органа о запрете выезда с территории Российской Федерации транспортных средств, в связи с отсутствием оплаты штрафов, назначенных в соответствии с постановлениями по делам об административных правонарушениях (по части 1 статьи 11.29 КоАП РФ), являются необоснованными и несоответствующими требованиям действующего законодательства.

В этой связи Псковской транспортной прокуратурой начальнику Псковской таможни внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется.