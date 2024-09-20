ЖКХ

Оптовые цены на газ для всех потребителей в РФ в 2025 году будут индексированы на 10,3%

Оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) в РФ с 1 июля 2025 года будут индексированы на 10,3%, а в 2026 году - на 4,3%, следует из подготовленного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Это необходимо для продолжения надежных поставок и подключения новых регионов к газу.

«С целью обеспечения надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжения реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения индексация в 2025 году оптовых цен на газ для всех категорий потребителей будет проведена на уровне 10,3% (к уровню на 1 сентября 2024 года)», - говорится в прогнозе.

При этом регулируемые цены на газ организаций электроэнергетики и предприятий ЖКХ проиндексируют еще на 11% с 1 июля 2025 года для обеспечения равномерности распределения налоговой нагрузки между промышленными потребителями, пишет ТАСС. Это также уберет дифференциацию размера оптовых цен на газ внутри категории прочих потребителей, отмечает Минэкономразвития.

Таким образом, произойдет «рост оптовой цены на газ на 21,3% с 1 июля 2025 года для предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ, для прочих промышленных потребителей - на 10,3%», говорится в прогнозе.