Происшествия

Псковские пограничники задержали граждан Украины при попытке нелегально въехать в Россию

За прошедшие выходные сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявлено 14 лиц, нарушивших российское законодательство в пограничной сфере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в Невельском и Себежском районах за нарушение установленных правил пересечения российско-белорусского участка границы гражданами третьих стран задержано 14 иностранных граждан. Нарушители, преимущественное большинство которых составили граждане Украины, пытались въехать в Россию с территории сопредельного государства.

За совершенные правонарушения все задержанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму порядка 40 тысяч рублей.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области напоминает жителям и гостям нашего региона, что въезд либо проход в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность, и пропусков (индивидуальных либо коллективных).

Места въезда в пограничную зону установлены на путях сообщения и обозначены предупреждающими знаками.

Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа.

Порядок и сроки выдачи пропусков в пограничную зону регламентируются приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года № 455, текст которого находится в открытом доступе, в том числе на официальном сайте ФСБ России.