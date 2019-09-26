Происшествия

Псковские пограничники пресекли въезд на территорию России 21 украинца

За прошедшие выходные сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали 25 иностранных граждан и два россиянина за нарушения российского законодательства в пограничной сфере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе осуществления пограничной деятельности, в Невельском районе пограничники выявили двадцать одного гражданина Украины, следовавших скрытно по объездным проселочным дорогам на двух микроавтобусах марки «Мерседес» с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию. За нарушение режима государственной границы иностранцы привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.18.1 КоАП РФ, в виде штрафов на общую сумму порядка 66 тысяч рублей.

В районе населенного пункта Губаново при попытке незаконного пересечения границы с целью убытия в страны Евросоюза сотрудниками Управления задержаны 4 выходца одной из стран Южной Азии и россиянин, их проводник. Решением Палкинского районного суда нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов с выдворением иностранцев из Российской Федерации.

Еще один инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки», где при прохождении паспортного контроля при выезде из России пограничники выявили нашу соотечественницу, которая предъявила чужой загранпаспорт. Теперь ей грозит уголовное наказание за покушение на незаконное пересечение государственной границы.

Пограничное управление напоминает об уголовной ответственности, предусмотренной российским законодательством за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Максимальная санкция ст. 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.