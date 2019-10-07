Происшествия

Члены преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции азиатов в Европу, осуждены

Сотрудники Пограничного управления совместно с Управлением ФСБ России по Псковской области выявили и пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции жителей Юго-Восточной Азии в страны Западной Европы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления по Псковской области.

В ходе проведения следственных действий, было установлено, что 34 и 39-летние граждане России, а также 28-летний житель одной из стран Юго-Восточной Азии, задержанные в начале этого года, организовали незаконное пребывание и размещение иностранных граждан на территории Российской Федерации с дальнейшим их перемещением в Псковскую область с целью незаконного пересечения государственной границы и убытии в страны Евросоюза.

Апелляционным определением Псковского областного суда подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст.322.1 УК РФ, одному из наших соотечественников назначено наказание в виде двух лет условно, другому - лишение свободы на срок 13 месяцев, иностранец приговорен к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.