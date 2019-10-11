Происшествия

59-летняя эстонка пыталась пересечь границу в Печорском районе по паспорту сестры

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли три попытки незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Один инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора», куда на въезд в Россию прибыла 59-летняя гражданка сопредельного государства. На паспортном контроле пограничники установили, что документ ей не принадлежит. В ходе проверочных мероприятий женщина пояснила, что для поездки в Россию в ее документе отсутствовала виза, для получения которой требовалось время, и она решила воспользоваться паспортом сестры. Теперь нарушительнице грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы.

Также, Себежским и Печорским районными судами привлечены к административной ответственности два гражданина одной из стран Северной Африки и пять выходцев Юго-Восточной Азии, задержанных псковскими пограничниками при попытке незаконного пересечения ими государственной границы из России в страны Евросоюза в обход установленных пунктов пропуска.

Пограничное управление напоминает об уголовной ответственности, предусмотренной российским законодательством за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.