Происшествия

Около 4,5 тысяч пачек сигарет обнаружили пограничники в грузовом поезде в Себежском районе

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж», куда на выездное направление прибыл грузовой состав, следовавший в сопредельное государство.

При оформлении грузового поезда пограничники выявили признаки несанкционированного проникновения в один из бункерных вагонов с комбикормом. В результате проведенного дальнейшего досмотра стражи границы совместно со специалистами контрольных служб из сыпучего груза извлекли порядка 4,5 тысяч пачек сигарет, предварительной оценочной стоимостью более 450 тысяч рублей.

Выявленные товары изъяты и переданы в таможню.