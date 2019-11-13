Происшествия

В одной из деревень Островского района хозяин сгоревшего дома получил ожоги спины

В деревне Ан-Губа Островского района сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел 24 ноября. Сигнал о происшествии поступил в 21.46.

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«При пожаре пострадал мужчина 1958 года рождения, хозяин дома, - отметили в пресс-службе. - Пострадавший получил ожоги спины, 1 и 2 степени, и доставлен в Островскую районную больницу», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что, по предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной системы.