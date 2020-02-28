Происшествия

Похититель спиртных напитков задержан 8 марта в Пскове

Подозреваемого в грабеже задержали 8 марта полицейские в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

Ночью в полицию Пскова поступило сообщение о том, что в магазине по улице Алтаева неизвестный мужчина открыто похитил спиртные напитки.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, на розыск подозреваемого были ориентированы наряды полиции. В ходе отработки территории города сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий 22-летний пскович.

В настоящее время часть похищенного изъята. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж» УК РФ. Проводится расследование.