Происшествия

Полиция помогла гражданке Белоруссии вернуть забытую в островском магазине валюту

Гражданка Белоруссии забыла валюту в магазине на улице 1 Мая в городе Острове и по возвращении ее не нашла. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина оставила в торговой корзине кошелек, в котором находились 400 долларов США и несколько банковских карт.

Когда она вернулась в магазин, то кошелька не обнаружила и обратилась за помощью в полицию. В противоправном деянии подозревается 52-летний житель района. Похищенное изъято. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе проверки.

Кроме того, в ночь на 8 марта в одном из баров в Великих Луках, по версии следствия, у 28-летнего посетителя была похищена золотая цепочка. Причиненный владельцу ущерб составил 230 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый за кражи 25-летний великолучанин. Возбуждено уголовное дело.