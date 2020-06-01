Происшествия

ВАЗ загорелся на улице Германа в Острове

Автомобиль ВАЗ-21102 2002 года выпуска горел ночью 30 мая в городе Острове на улице Германа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Кроме того, в 5:46 поступило сообщение о возгорании в бане на улице 25 Октября в Острове. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки внутри дома.

В тот же день в 12:33 сгорела кровля бани в деревне Лопатово Псковского района. Пожар начался из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи.

30 мая в 14:20 в Себеже на улице 7 Ноября горел двухквартирный жилой дом, в итоге он остался без кровли. Причина - короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

Еще один пожар произошел 30 мая в 19:35 в Пскове на улице Байкова. В квартире в комнате и на кухне огнем повреждено имущество, квартира закопчена. Причина пожара - неосторожное курение хозяина квартиры.

30 мая в 19:35 поступило сообщение о возгорании бани в гдовской деревне Полично. Огнем повреждено потолочное перекрытие. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.