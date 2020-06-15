Происшествия

За уничтожение внедорожников прокурора и адвоката будут судить троих псковичей

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей в возрасте от 28 до 35 лет. Они обвиняются в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 22 июня 2017 года находящийся под домашним арестом юрист и бывший спецназовец, действуя из мести к первому заместителю прокурора Пскова за осуществление надзора за ходом и результатами расследуемого в отношении них уголовного дела о мошенничестве, организовали уничтожение принадлежащего служителю закона автомобиля, который находился во дворе одного из домов.

Непосредственным исполнителем преступления выступило лицо, которое за денежное вознаграждение с использованием горюче-смазочных материалов реализовало преступный умысел обвиняемых. Уголовное дело в отношении исполнителя выделено в отдельное производство, уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ночь на 8 августа 2017 года указанные обвиняемые аналогичным способом из мести руками бывшего заключенного организовали уничтожение автомобиля адвоката за активное участие в арбитражном деле.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, и в одном, и в другом случае речь идет о внедорожниках «Мицубиси».

Эти преступления удалось раскрыть спустя два года после изъятия уголовных дел из органов внутренних дел и передачи в аппарат следственного управления СК РФ по Псковской области, где следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) грамотно организовали следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, отметили в ведомстве.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.