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Стали известны подробности дела сутенерши из Острова

33-летнюю жительницу города Острова будут судить за вовлечение девушек в занятие проституцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Островичка вела поиск молодых жительниц Псковской области и соседних регионов, предлагала им заработать большие и «легкие» деньги, а после более близкого знакомства - заставляла их заниматься противоправной деятельностью, пояснили в ведомстве. В качестве «торговых точек» подозреваемая выбирала федеральную автодорогу, проходящую через город, стоянку большегрузов на въезде в Остров, а также доставляла девушек по адресам заказчиков: в квартиры и сауны.

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«У "сексуальных рабынь" основательница криминального бизнеса забирала паспорта и все заработанные деньги, постоянно контролировала их местонахождение, - отметили в пресс-службе. - Взамен женщина обеспечивала своих подопечных крышей над головой, кормила, покупала необходимую одежду и средства контрацепции. А если девушки выказывали недовольство, островичка начинала угрожать, запугивать и даже избивала "работниц" публично - в назидание другим».

Четыре девушки, в их числе одна несовершеннолетняя, из Плюссы, Красногородска, Смоленска в течение нескольких лет проживали в квартире «работодательницы». В свободное от работы время они помогали островичке по хозяйству, а также нянчили двух ее малолетних детей.

Известно, что ранее женщина была судима за совершение аналогичного преступления в составе организованной группы, а также привлекалась к ответственности за кражи из крупных продуктовых магазинов. В эти преступления фигурантка уголовного дела также вовлекала несовершеннолетних жителей Острова.

Сейчас следственное управление СК России по Псковской области предъявило женщине обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 240 и 241 УК РФ, то есть в организации занятия проституцией и вовлечение в это других лиц. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело передали в суд.