Происшествия

Сутенершу-рецидивистку осудят в Острове

Островским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в организации занятия проституцией и вовлечение в это девушек, в том числе несовершеннолетней (ст.ст.240 ч.3, 241 ч.2 и ч.3 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении СК России по Псковской области.

По данным следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемая с целью получения материальной прибыли путем применения насилия и угрозы его применения вовлекла в занятие проституцией четырех местных жительниц, одна из которых являлась несовершеннолетней, а также организовала занятие ими проституцией на территории г.Острова.

Изучение личности показало, что она ранее судима за совершение аналогичного преступления, совершенного в составе организованной преступной группы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.