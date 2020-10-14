Происшествия

1350 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции изъяла полиция в Острове

В Острове полиция изъяла из незаконного оборота крупную партию алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области совместно со службой участковых уполномоченных полиции провели проверочное мероприятие.

В Острове 14 октября в кафе по улице К.Либкнехта представителями ООПАЗ УМВД и участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Островскому району установлен факт оборота (хранения) алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и реализации. В данном случае усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации. Из незаконного оборота стражами порядка изъято свыше 1350 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кроме того, в этом же кафе выявлены факты продажи пива и водки без вскрытия потребительской тары в нарушение лицензионных требований.

Ранее собственник объекта общественного питания неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил торговли алкогольной продукцией.

В настоящее время проводится административное расследование. Образцы изъятого будут направлены на исследование.