Происшествия

Житель Смоленской области украл аккумулятор из «Газели» в Усвятах

Две кражи раскрыли полицейские в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В невельской деревне Каверзы из сарая и дома путем взлома двери была совершена кража СВЧ-печи, настольной и газовой плит, алюминиевого умывальника и других вещей. Причиненный ущерб превысил 20 тысяч рублей. В этом противоправном деянии подозреваются местная жительница и великолучанин, который в настоящее время разыскивается. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В поселке Усвяты ночью 29 сентября из автомашины «Газель», припаркованной у дома по улице Велижской, путем взлома капота похитили аккумулятор. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в краже. Это неработающий житель Смоленской области 1999 года рождения. Проводится расследование.