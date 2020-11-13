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Три бани сгорели в Псковском районе за выходные дни

16.11.2020 09:57|ПсковКомментариев: 0

Бани, дома и бесхозные строения горели в выходные дни в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, вечером 14 ноября из-за аварийного режима работы отопительной печи в СНТ «Торошинка» в Псковском районе сгорела баня.

В тот же день в 23.25 по аналогичной причине сгорела баня в деревне Селюгино Псковского района, а 15 ноября в 20.35 - в деревне Ивановицы.

15 ноября в 1.33 на улице Дружбы, 21 в Великих Луках огнем был поврежден мусорный контейнер. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем. В 2.46 на улице Максимовской по той же причине сгорел жилой дом. А в 20.24 на улице Толстого загорелось бесхозное. На втором этаже поврежден пол на площади 2 кв. метра.

16 ноября в 00.52 на улице Профсоюзной в Порхове из-за неисправности электропроводки горел жилой дом. Помещение выгорело изнутри.

Теги: #великие луки #пожар #Порхов #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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