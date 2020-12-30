Происшествия

89-летняя женщина погибла при пожаре в канун Нового года в Псковской области

89-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме в деревне Малая Губа Островского района 31 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 5.24, дом сгорел полностью. При пожаре пострадал 41-летний мужчина, его доставили в Островскую межрайонную больницу с ожогами рук 1 и 2 степеней, спины и лица. Предположительная причина пожара – неисправность печи. Пожарные спасли от распространения огня хозяйственную постройку.

Еще один жилой дом горел в тот же день около 11.00 в деревне Нечистово Опочецкого района. Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки. Пожарные спасли от огня дом и восемь надворных построек.

Также 31 декабря утром из-за короткого замыкания сгорела кровля хозяйственной постройки в деревне Захаркино Островского района. А вечером в деревне Дачное Дновского района загорелась баня в результате нарушений правил безопасности при эксплуатации печи – огонь повредил стену на площади 1 квадратного метра.