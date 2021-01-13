Происшествия

Стали известны подробности пожара с погибшим в Порховском районе

Стали известны подробности пожара с погибшим человеком в Порховском районе Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС региона, горел жилой дом 8 на 10 метров.

Образовался прогар на полу на площади 3 кв. метра. Уточнен возраст погибшего – это мужчина 1953 года рождения. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем погибшего.

Как сообщалось ранее, погибший обнаружен на пожаре в Порховском районе. Возгорание произошло 16 января около 9.00 в деревне Корчилово Дубровенской волости.