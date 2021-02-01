Происшествия

В Опочецком районе мужчина застрелил прилегшего на кровать гостя

В Опочке мужчина заключен под стражу по обвинению в убийстве знакомого. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, следственными органами расследуется уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 19 января 2021 года обвиняемый, находясь по месту жительства в одной из деревень Опочецкого района, приревновал сожительницу к гостю, который после непродолжительного застолья лег с ней в кровать. Взяв ружье, он выстелил в соперника. В результате огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте преступления.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.