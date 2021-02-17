Происшествия

Применявшую насилие сутенершу осудили в Острове

Жительницу Острова отправили в исправительную колонию общего режима за принуждение к проституции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что женщина решила организовать в Острове занятие проституцией. Используя различные формы и методы воздействия, она принуждала девушек заниматься проституцией. При этом применяла насилие. Когда девушки, не желая продолжать заниматься данной деятельностью, сбегали, то островичка принимала меры к их розыску.

Островский городской суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 240 (2 эпизода, вовлечение в занятие проституцией), пунктом «а» части 2 статьи 240 (вовлечение в занятие проституцией, принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенное с применением насилия), части 3 статьи 240 (вовлечение в занятие проституцией в отношении несовершеннолетнего), пунктами «б», «в» части 2 статьи 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, с применением насилия, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетней).

Островичке назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. Приговор суда в законную силу не вступил.