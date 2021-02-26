Происшествия

Более 70% краж с карт псковичей происходят после звонков «сотрудников банка»

Более 70% фактов хищения денег с банковских карт жителей Псковской области происходит после звонков лжесотрудников банка. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области Сергей Еременко в ходе пресс-конференции 26 февраля.

В настоящее время, по его словам, распространены два способа киберкраж. «Первый блок занимают случаи, когда лжесотрудники сообщают гражданам о том, что их банковская карта якобы заблокирована, или предлагают предотвратить оформление кредита, который в действительности никто не оформлял, после чего мошенники убеждают людей переслать им секретные коды и похищают деньги. С такими преступлениями мы имеем дело в 72% случаев», - рассказал заместитель начальника полиции.

В 20% случаев мошенничество происходит при совершении покупок или продаж товаров через социальные сети и интернет. Сюда входит и фишинг — сайты-дублеры интернет-магазинов и банков. «Договариваясь о сделке, мошенники просят людей перевести им аванс за покупку товара или предлагают внести предоплату, после чего они получают данные карты и похищают денежные средства населения», - заметил Сергей Еременко.

По его словам, часто мошенники убеждают людей предоставить им данные банковских карт под видом получения различных бонусов и награждений. Так, на прошлой неделе зарегистрировали два случая, когда люди стали жертвами мошенничества, пытаясь получить дополнительные бонусы от одного из банков.

«Нельзя вестись на доводы преступников о получении каких-либо выгод. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке», - предостерегает жителей области сотрудник полиции.