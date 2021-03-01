Происшествия

Великолучанин сдал в пункт приема металла украденные автозапчасти

Житель Великолукского района сдал в пункт приема металла похищенные автозапчасти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

В период с 25 по 26 февраля в деревне Максимово с дворовой территории у дома по улице Портовой мужчина украл запасные части от автомобиля «КамАЗ». Причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей. О произошедшем в МВД сообщил владелец. В ходе обыска похищенное обнаружили и изъяли.

Полиция в кратчайшие сроки установила подозреваемого. Им оказался житель Великолукского района 2000 года рождения. Он дал признательные показания.

По данному факту возбудили уголовное дело, идет расследование.