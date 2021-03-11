Происшествия

В Псковском районе пьяный тракторист попытался дать взятку сотруднику ГИБДД

В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на мелкое взяточничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, 6 марта подозреваемого на автомобильной дороге Санкт-Петербург – Невель в деревне Стремутка Псковского района остановил начальник отделения ГИБДД. Мужчина управлял не зарегистрированным в установленном порядке трактором МТЗ-80. Также он находился в нетрезвом виде.

Чтобы избежать ответственности, водитель попытался дать полицейскому взятку в размере 10 тысяч рублей. Однако инспектор отказался принять деньги и доложил о случившемся своему руководству.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.