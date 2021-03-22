Происшествия

Фальшивую купюру нашли в кассе одной из великолукских организаций

Великолукская полиция изъяла фальшивую купюру номиналом пять тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Банкнота была обнаружена 22 марта в кассе одной из организаций города. В настоящее время проводится проверка.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки и использовать для этого специальное оборудование.

«Помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее. За это предусмотрена уголовная ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - призвали в ведомстве.