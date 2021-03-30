Происшествия

Псковские спасатели освободили застрявшую между стеной и стояком отопления девочку

Псковские спасатели освободили ногу ребенка, застрявшую между стеной и стояком системы отопления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

30 марта в 18:24 дежурному аварийно-спасательной службы поступило сообщение о необходимости оказания помощи ребенку. Инцидент произошел в одной из квартир в доме по улице Энтузиастов. У девочки 2019 года рождения во время игры нога застряла между стеной и стояком отопления. Вызволить самостоятельно ее не получилось, родители обратились в службу спасения.

На место происшествия прибыла дежурная группа поисково-спасательного отряда города Пскова. Спасатели с помощью специального инструмента отжали трубу и благополучно освободили ногу пострадавшей. Как сообщают в ведомстве, девочка отделалась легким испугом, какой-либо медицинской помощи не потребовалось.