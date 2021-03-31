Происшествия

В Псковской области микрофинансовую организацию оштрафовали за навязчивые звонки

В Псковской области микрофинансовую организацию привлекли к административной ответственности за чрезмерное количество звонков с требованием вернуть долг по займу, который их абонент даже не оформлял. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

В адрес ведомства поступило обращение жителя региона, в котором указано о нарушении правил общения юридического лица с должником. По данному заявлению была проведена соответствующая проверка.

Установлено, что заявителю ежедневно звонят представители микрофинансовой организации и требуют вернуть долг. При этом он не оформлял никаких займов. Мужчина пытался донести эту информацию до МФО, однако представители организации продолжали многочисленные звонки на его номер.

Суд рассмотрел составленный протокол и назначил микрофинансовой организации в качестве наказания административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу. Штраф оплачен.