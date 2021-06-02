Происшествия

Автомобиль и велосипеды горели в Псковской области ночью

Автомобиль и велосипеды горели в Псковской области ночью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС.

В 00.40 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в деревне Череха Псковского района. На лестничной клетке первого этажа горели детский велосипед, взрослый велосипед и самокат. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарного подразделения. Причина пожара - занесение постороннего источника огня.

По той же причине в 00.57 на улице Молодова в Пскове загорелся автомобиль «Лада Приора» 2012 года выпуска. Огнем повреждены моторный отсек и салон.

8 июня в 15.35 в деревне Беляево Островского района сгорел жилой дом. По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.