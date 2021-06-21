Происшествия

«Газель» сгорела в Новосокольническом районе

Автомашина горела 19 июня в деревне Фефелово Новосокольнического района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре поступила в 9.24.

Сгорела автомашина - «Газель» 2003 года выпуска. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание стартера.

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Также уточнена информация о пожаре в машине «Дэу Матиз» в деревне Ильино Великолукского района 18 июня в 6.09. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в багажном отсеке.